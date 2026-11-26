Пашинян анонсировал прекращение работы Погранслужбы РФ в Армении в предстоящие годы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пограничная служба ФСБ России полностью прекратит деятельность на территории Армении в предстоящие годы, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы благодарны пограничникам РФ за то, что за это время они стояли на границах Армении. Но считаю, что пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя", - сказал Пашинян на брифинге в четверг.

1 августа 2024 года представители пограничной службы ФСБ России завершили службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

С января 2025 года российские пограничники перестали нести службу на пункте пропуска "Агарак" на границе Армении с Ираном, а с февраля того же года и на пропускном пункте между Арменией и Турцией.

Представители погрануправления ФСБ России совместно с погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют границы республики с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.

Кроме того, с 1995 года в городе Гюмри на севере Армении дислоцируется российская 102-ая военная база.

17 сентября 2026 года Пашинян заявил, что Ереван готов обсудить условия пребывания в стране российской 102-й военной базы. "События сентября 2022 года показали, что 102-я военная база не имеет жизненно важного значения для безопасности Армении. Если Россия решит вывести ее, мы не будем возражать. Если хотят не выводить, готовы обсудить этот вопрос. Мы готовы обсудить условия пребывания в Республике Армения не нужной нам базы", - сказал Пашинян.