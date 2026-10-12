Поиск

Индексы США уверенно выросли по итогам торгов в пятницу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу на фоне оптимизма в отношении начавшегося сезона квартальных отчетностей.

Доход крупнейших банков Уолл-стрит от торговли акциями за минувший квартал ожидается на уровне $19 млрд, в том числе Goldman Sachs Group - $5,1 млрд, Morgan Stanley - $4,9 млрд, JPMorgan Chase & Co. - $4,5 млрд, Bank of America Corp. - $2,6 млрд, пишет Trading Economics.

Goldman Sachs и JPMorgan отчитаются во вторник, Morgan Stanley и Bank of America - в среду. По итогам торгов в пятницу их акции подорожали соответственно на 1,4%, 0,5%, 1,4% и 1,3%.

Между тем индекс потребительского доверия в США в октябре упал до минимальных с мая 46,3 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее, свидетельствует опубликованный в пятницу предварительный отчет Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали менее существенного снижения индекса в этом месяце - до 47,6 пункта, по данным Trading Economics.

Акции SpaceX в пятницу закрылись ростом на 1,3% после новостей о том, что компания договорилась о приобретении портфеля частот в США. Бумаги "большой тройки" американских сотовых операторов рухнули: AT&T Inc. - на 9,8%, Verizon Communications - на 8,8%, T-Mobile - на 13,3%. Все три стали лидерами падения в составе S&P 500.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. увеличилась на 3,3%, Tesla - на 2,1%, Alphabet Inc. - на 1%, Microsoft Corp. - на 2,4%. Apple Inc. сократила ее на 1,1% после сообщения Nikkei Asia со ссылкой на источники о том, что компания попросила некоторых поставщиков сократить производство компонентов для iPhone 18, поскольку рост цен на чипы памяти и повышение стоимости устройств ограничивают потребительский спрос. Капитализация Nvidia Corp. снизилась на 0,5%.

Котировки акций Boeing Co. повысились на 1,4% после новостей о том, что ирландская авиализинговая Avolon заказала у нее 140 самолетов 737 MAX.

Нефтяные Chevron Corp. и ExxonMobil увеличили рыночную стоимость на 0,2% и 0,3% соответственно.

Бумаги PepsiCo подешевели на 1,9% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что компания размещает два выпуска облигаций в Европе на общую сумму 1 млрд евро. Накануне один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков опубликовал сильную отчетность, но ухудшил годовые прогнозы.

Цена акций Delta Air Lines почти не изменилась, хотя одна из крупнейших в США авиакомпаний отчиталась о сокращении квартальной чистой прибыли вдвое из-за увеличения расходов на авиатопливо и ухудшила годовой прогноз для скорректированной прибыли.

Капитализация Cisco Systems Inc. поднялась на 3,1%, Visa Inc. - на 2,8%, Merck & Co. - на 2,3%, Moderna Inc. - на 14,2%, Humana Inc. - на 11,6%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,83% - до 51654,95 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,59% - до 7811,54 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,64% и закрылся на отметке 27366,17 пункта.

Nasdaq Composite Nvidia Dow Jones Industrial Average
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 октября

В Южной Корее заявили, что Север запустил несколько баллистических ракет

 В Южной Корее заявили, что Север запустил несколько баллистических ракет

Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

 Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Глава МИД Ирана призвал Эр-Рияд искать политическое решение конфликта с хуситами

Один человек погиб, более десяти ранены после новой атаки на аэропорт в Эр-Рияде

 Один человек погиб, более десяти ранены после новой атаки на аэропорт в Эр-Рияде

В Совбезе Ирана назвали ответ Вашингтона на предложение Ирана недостаточным

 В Совбезе Ирана назвали ответ Вашингтона на предложение Ирана недостаточным

Уиткофф и Кушнер пока не планируют посещать Россию

Трамп добивается от Москвы и Киева приостановки ударов исключительно по НПЗ

 Трамп добивается от Москвы и Киева приостановки ударов исключительно по НПЗ

США угрожают заблокировать поставки оружия Украине, если атаки на энергообъекты РФ продолжатся
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12242 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3879 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов