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МЧС России готово содействовать Пхеньяну в приобретении спасательной техники

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - МЧС России готово оказать содействие Корейской Народно-Демократической Республике в приобретении пожарной и спасательной техники для реагирующих подразделений, сообщил глава ведомства Александр Куренков на встрече с министром по делам стихийных бедствий КНДР Ким Чхоль Намом.

"В этом году нашими ведомствами прорабатывался вопрос дооснащения корейских реагирующих подразделений пожарной и спасательной техникой российского производства, и корейская сторона сообщила о намерении приобрести ее самостоятельно. Со своей стороны готовы оказать вам в этом все необходимое содействие", - отметил Куренков.

Он подчеркнул, что перед чрезвычайными ведомствами России и КНДР стоят схожие задачи по обеспечению безопасности граждан от стихийных бедствий и катастроф.

Глава МЧС России поблагодарил своего корейского коллегу за приглашение посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику. Он напомнил, что в начале сентября делегация корейского чрезвычайного ведомства участвовала в Казани в Международном салоне "Комплексная безопасность". "И теперь мы с радостью прибыли в Пхеньян по вашему приглашению", - отметил Куренков. Это первый визит главы МЧС в КНДР.

МЧС России Александр Куренков КНДР спецтехника
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