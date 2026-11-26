В Польше сообщили, что НАТО отвергло идею сбивать дроны и ракеты над Украиной

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - НАТО не поддержало предложение Польши сбивать над территорией Украины воздушные объекты, следующие в направлении стран альянса, сообщил журналистам замглавы польского Минобороны Цезари Томчик.

"НАТО никоим образом не поддерживает эту идею. Это повлекло бы за собой многочисленные осложнения", - сказал Томчик, которого цитируют польские СМИ.

Он напомнил, что "любые масштабные решения, особенно касающиеся воздушного пространства над Украиной, должны приниматься всем альянсом".

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Польша предложила НАТО обдумать вариант с перехватом российских ракет над Украиной, если они летят по направлению к территории стран альянса.

"Польша попросила союзников проработать вариант с уничтожением российских ракет над Украиной, если они направляются к территории НАТО. (...) По словам лиц, знакомых с темой, Варшава выдвинула предложение в ходе дискуссий на встрече постпредов стран НАТО в Брюсселе в понедельник", - информирует агентство.

По его данным, некоторые участники обсуждений поддержали идею, но дебаты носили предварительный характер, никакого решения не принято.