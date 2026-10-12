"КазТрансОйл" в январе-сентябре нарастил объем транспортировки нефти на 4%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" (КТО) за девять месяцев 2026 года нарастило объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов на 4%, до 34,4 млн тонн, сообщила пресс-служба в понедельник.

"По системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" транспортировано 34 млн 392 тыс. тонн нефти, что на 4% больше аналогичного показателя за 2025 года", - говорится в сообщении КТО, опубликованном на сайте компании.

Консолидированный объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов за девять месяцев 2026 года составил 35,8 млн тонн, что на 3% больше показателя за девять месяцев 2025 года.

Консолидированный грузооборот нефти в отчетном периоде составил 34,4 млрд тонно-километров, что на 1% больше показателя за девять месяцев 2025 года, отдельно по нефти - 26,6 млрд тонно-километров (на 1% выше показателя 2025 г.).

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана составил 13,8 млн тонн.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.