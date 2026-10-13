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Россия назвала задержание танкера DF Peak Францией нарушением норм международного права

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Задержание танкера DF Peak французскими военными в открытом море является нарушением норм международного права, Россия выясняет, есть ли среди членов экипажа граждане РФ, сообщили в российском посольстве во Франции.

"Французские власти не уведомляли посольство о задержании танкера DF Peak, следовавшего, как сообщается, под флагом Бенина. В настоящий момент выясняем, есть ли среди членов экипажа захваченного судна российские граждане", - говорится в опубликованном во вторник в телеграм-канале ответе посольства на вопросы российских СМИ о задержании ВМС Франции танкера DF Peak.

"Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права", - указали в диппредставительстве.

Ранее 13 октября президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х сообщил о том, что французские военные захватили нефтяной танкер в 450 морских милях от острова Реюньон в Индийском океане. По его словам, танкер DF Peak подозревается в плавании под фальшивым флагом и участии в незаконной перевозке топлива. Его сообщение было сопровождено фотографией высадки с вертолета французских военных на палубу танкера.

Франция
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