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ВМС Франции захватили нефтяной танкер в Индийском океане

ВМС Франции захватили нефтяной танкер в Индийском океане
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Французские военные захватили нефтяной танкер в 450 морских милях от острова Реюньон в Индийском океане, сообщил президент Эммануэль Макрон в соцсети Х.

По его словам, танкер DF Peak подозревается в плавании под фальшивым флагом и участии в незаконной перевозке топлива.

"Франция полна решимости бороться с так называемым "теневым флотом", где бы в мире он ни находился", - написал франузский лидер.

"Эта операция, проведенная в соответствии с нормами международного морского права, демонстрирует нашу решимость отстаивать верховенство закона и бороться с любыми видами незаконной деятельности, где бы они ни происходили", - подчеркнул Макрон.

Его сообщение сопровождалось кадрами высадки с вертолета французских военных на палубу танкера.

Франция Эммануэль Макрон Индийский океан танкер
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