Аэропорт Нюрнберга приостановил работу из-за нештатной ситуации

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Нюрнберга имени Альбрехта Дюрера во вторник приостановил полеты из-за неопределенной чрезвычайной ситуации, говорится на его сайте.

"В связи с авиационной чрезвычайной ситуацией полеты в настоящее время приостановлены. Дополнительная информация будет предоставлена позднее", - сказано в заявлении.

Причина сбоя в работе аэропорта остается неизвестной.

По данным телеканала Sky News, ссылающегося на местную полицию, накануне три пилота независимо друг от друга сообщили о, предположительно, беспилотнике, который они заметили во время взлета и посадки воздушных судов.

Местная полиция оцепила территорию аэропорта и проводит расследование инцидента.