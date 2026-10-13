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Аэропорт Нюрнберга приостановил работу из-за нештатной ситуации

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Нюрнберга имени Альбрехта Дюрера во вторник приостановил полеты из-за неопределенной чрезвычайной ситуации, говорится на его сайте.

"В связи с авиационной чрезвычайной ситуацией полеты в настоящее время приостановлены. Дополнительная информация будет предоставлена позднее", - сказано в заявлении.

Причина сбоя в работе аэропорта остается неизвестной.

По данным телеканала Sky News, ссылающегося на местную полицию, накануне три пилота независимо друг от друга сообщили о, предположительно, беспилотнике, который они заметили во время взлета и посадки воздушных судов.

Местная полиция оцепила территорию аэропорта и проводит расследование инцидента.

Нюрнберг Германия
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Аэропорт Нюрнберга приостановил работу из-за нештатной ситуации

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