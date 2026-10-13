Аэропорт Нюрнберга приостанавливал работу из-за ложного сигнала бедствия от самолета

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Нюрнберга имени Альбрехта Дюрера во вторник временно прекращал принимать рейсов из-за ошибочного сигнала бедствия, поступившего с пассажирского самолета, передает телеканал Sky News.

Сигнал бедствия пришел с борта, выполнявшего рейс Корфу-Нюрнберг. Члены экипажа сообщали о том, что судно пытаются захватить. Позже выяснилось, что сигнал бедствия был ложным, оказался отправленным из-за неисправности системы радиосвязи.

Отмечается, что в целях безопасности пассажирский самолет сопровождали два истребителя Eurofighter, вылетевших с авиабазы Нойбург, вплоть до посадки судна.

По данным полиции, самолет благополучно приземлился в аэропорту Нюрнберга. Безопасности людей на борту ничего не угрожало.

Ранее во вторник на официальном сайте аэропорта опубликовали заявление о том, что воздушная гавань приостановила работу из-за внештатной ситуации. Полиция оцепила территорию аэропорта.