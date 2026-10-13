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Мерц и бен Салман призвали Иран прекратить дестабилизацию региона и открыть Ормузский пролив

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном разговоре во вторник призвали Иран прекратить подрывать стабильность ближневосточного региона и по-настоящему вступить в переговоры по нормализации ситуации.

"Иран должен, наконец, вступить в серьезные переговоры и прекратить дестабилизацию региона. В то же время Иран должен на постоянной основе и без оговорок снять перекрытие с Ормузского пролива и свернуть военную ядерную программу", - приводятся слова лидеров в заявлении на сайте правительства Германии.

Мерц также осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию, вместе с принцем призвал к их прекращению. Участники разговора также потребовали снять блокаду с Баб-эль-Мандебского пролива.

Кроме того, Мерц и бен Салман говорили о том, как прекратить конфликт в регионе и стабилизировать цены на энергоносители.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры. Так, за последние дни они неоднократно атаковали международный аэропорт Эр-Рияда.

Германия Саудовская Аравия Иран Ормузский пролив
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