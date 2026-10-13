Жителей Саны призвали покинуть окрестности нефтяного предприятия Yemeni Oil Company

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией призывает гражданских лиц, проживающих в контролируемой движением "Ансар Аллах" (хуситы) йеменской столице Сане, покинуть район города около объекта нефтяной компании, заявил представитель коалиции генерал-майора Турки аль-Малики. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

"Объединенное командование сил коалиции просит мирных жителей в Сане эвакуироваться от объекта Yemeni Oil Company", - сказал он.

Также аль-Малики сообщал, что средства ПВО сбили три БПЛА к северу от Эр-Рияда.

Представитель хуситов Яхья Сари пообещал, что "Ансар Аллах" даст серьезный ответ Саудовской Аравии в случае атаки на Сану.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры. Так, за последние дни они неоднократно атаковали международный аэропорт Эр-Рияда.