В Еврокомиссии уверены в тенденции снижения энергетической зависимости от РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ЕС продолжает курс на полный отказ от поставок энергоресурсов из РФ на основе законодательства 2022 года в рамках плана REPowerEU, и для Еврокомиссии (ЕК) главное - это долгосрочная перспектива, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Этот закон вступил в силу и предусматривает постепенный отказ Европейского союза от российского ископаемого топлива. В первую очередь речь идет о природном газе и СПГ, так что тенденция предельно ясна. Я не могу подтверждать цифры, озвученные другими сторонами. Но я могу подтвердить, что мы наблюдаем четкую тенденцию к снижению нашей зависимости от России: с 45% (импорта природного газа - ИФ) в 2022 году до 12% на сегодняшний день", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на просьбу подтвердить заявление российского вице-премьера Александра Новака о поставках в ЕС российских энергоресурсов на $320,7 млрд с 2022 года и объяснить эту цифру "в контексте политики поддержки Украины".

"Поскольку законодательство REPowerEU устанавливает различные контрольные сроки для разных типов контрактов, на данный момент импорт определенных объемов энергоносителей из России все еще разрешен, поскольку крайний срок для прекращения этих поставок наступает в следующем году", - продолжила Итконен.

"Наша цель - полностью отказаться от импорта газа и СПГ из России к концу следующего года. Это важный момент. Сейчас циркулирует множество цифр, заявлений и самых разных, порой поспешных, суждений на эту тему. Для нас важна сама тенденция, и мы должны отдать должное той работе, которую многие наши государства-члены проделали в рекордно короткие сроки. Мало кто верил, что такой быстрый разворот возможен, а он произошел", - добавила представитель ЕК.

По ее словам, "сейчас объемы импорта находятся на очень низком уровне". "Могу сказать, что мы стали платить России гораздо меньше, чем платили бы без принятия законодательства REPowerEU", - подытожила Итконен.

Новак в интервью ИС "Вести" 12 октября сообщил, что стоимость поставок российских энергоносителей в Евросоюз с 2022 года более значительная, чем об этом заявил президент США Дональд Трамп, назвавший цифру в $250 млрд.

"По данным нашего министерства энергетики, цифра значительно больше, чем даже $250 млрд, что озвучено американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время $320,7 млрд - это объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза", - сказал вице-премьер.