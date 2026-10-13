Danfoss заявил, что во Франции в супермаркетах были атакованы устаревшие холодильники

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Во Франции продолжают расследовать хакерскую атаку на холодильники в супермаркетах, в результате которой в них температура была повышена до плюс 50 градусов Цельсия, производитель пострадавших холодильников - датская Danfoss - заявила, что пострадали устаревшие модели.

В Danfoss разъяснили AFP, что большая часть взломанных холодильников работала уже по истечении своего гарантийного срока, выработала свой ресурс и не получала обновлений ПО и систем безопасности, или имели устаревшую прошивку. Компания призвала своих клиентов регулярно проверять холодильники и обновлять их системы.

Специалисты в сфере кибербезопасности сообщили Reuters, что получить удаленный доступ к системам управления холодильным оборудованием, поставленным датской Danfoss, было несложно. Эксперты обнаружили уязвимости в его программном обеспечении, которые позволяли обойти процесс авторизации и запускать программы на устройствах. Не приводя технических деталей, партнер британской Pen Test Кен Манро отметил, что взломщики использовали хорошо известную уязвимость и по сути открыли незапертую дверь. По его мнению, подобную атаку могли совершить даже "балующиеся подростки".

Холодильники были атакованы по всей стране в ночь на 12 октября, атака затронула менее 350 супермаркетов, в том числе входящих в сети Carrefour, Monoprix, Intermarche, Netto и Cooperative U. В Cooperative U сказали BFMTV, что из их 2000 супермаркетов были атакованы "только 80", но в них температура повышалась до 80 градусов. Ущерб компания оценивает в предедлах 200 тысяч евро.

По мнению Тьерри Котийяра, президента группы Les Mousquetaires, владеющей сетями Intermarche и Netto, совокупный ущерб отрасли от этой атаки составит десятки миллионов евро.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из хакерских групп. Расследование держит на контроле премьер-министр Себастьен Лекорню, сообщили BFMTV источники, близкие к главе правительства.