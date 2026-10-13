Во Франции хакеры нагрели холодильники в сотнях супермаркетов до плюс 50 градусов

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Во Франции хакеры взломали систему управления холодильниками Danfoss в супермаркетах и подняли в них температуру до плюс 50 градусов Цельсия, из-за чего продукты начали портиться, сообщает BFMTV.

Атака была совершена 12 октября и затронула 300 магазинов сетей Intermarchе и Netto, входящие в группу Les Mousquetaires, сообщил телеканалу президент группы Тьерри Котийяр.

"Это была катастрофа, никогда с нами такого не случалось и в таком масштабе", - сказал он и добавил, что сотрудникам магазинов пришлось целый день разгружать испорченные холодильники, чтобы спасти продукты. Предварительно он оценил понесенный ущерб в десятки миллионов евро по всей стране.

Прокуратура Парижа начала расследование этой атаки, делом занимается специализированный отдел по борьбе с киберпреступностью. Котийяр предсказал, что впереди юридическое противостояние пострадавших французских торговых компаний и датского производителя взломанных холодильников Danfoss, который уже заявил, что проблема была не на его стороне. Однако источник BFMTV в окружении премьер-министра страны сообщил, что Национальное агентство информационной безопасности Anssi считает, что атака удалась из-за уязвимости в софте Danfoss.