Трамп заявил, что США не прекращали передачу разведданных Украине

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США не прекращали передавать Украине разведданные, и продолжают работать с Москвой и Киевом над урегулированием конфликта.

"Мы помогаем им, и мы делимся разведданными. Мы хотим завершения войны", - заявил он журналистам во вторник, говоря об Украине.

Трамп вновь подчеркнул, что США работают и с Украиной, и с Россией ради завершения конфликта.

По его словам, и Киев, и Москва хотят завершения конфликта, но "не знают, как подойти к этой точке".