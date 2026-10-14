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СМИ сообщили об обсуждении властями США идеи прекратить передачу разведданных Киеву

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В администрации США идут активные дискуссии, стоит ли продолжать или остановить передачу разведывательной информации Украине, сообщает в среду Semafor со ссылкой на источник.

"Эту идею много обсуждают в Белом доме, сказал Semafor один из сотрудников администрации президента США Дональда Трампа", - передает портал.

По его сведениям, консенсуса по вопросу пока нет; так, директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступает против. "Трамп очень зол. Он может отдать такое распоряжение", - отметил источник, предположив, что в итоге президент США может решить отказать Киеву в передаче данных лишь в отношении целей на территории России.

Накануне Трамп подчеркнул, что США не прекращали передавать Украине разведданные, и продолжают работать с Москвой и Киевом над урегулированием конфликта. "Мы помогаем им, и мы делимся разведданными. Мы хотим завершения войны", - заявил он журналистам во вторник, говоря об Украине.

Также во вторник издание The New York Times со ссылкой на источник передавало, что США в ходе переговоров с украинскими властями в Майами в минувшую пятницу не выражали готовность прекратить предоставление разведданных Киеву, но точно неясно, как дальше поступит Трамп. "Американский чиновник, беседовавший на условиях анонимности с изданием, отверг предположения об угрозах отозвать такую помощь. Но также, по его словам, Трамп стал столь зол на Украину, что трудно предугадать его дальнейшие действия", - информировала газета.

США ЦРУ Украина
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