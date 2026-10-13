В ЕС закулисно обсуждаются планы вытеснить Starlink с рынка связи

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Европейские компании объединяют усилия, чтобы сдержать доминирование американского гиганта Starlink в сфере спутниковой связи, сообщает Politico.

"Выступая на Международном космическом саммите в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ведущих европейских игроков создать новый альянс для укрепления совокупного потенциала спутниковой связи", - говорится в публикации.

Смысл этого призыва в стратегическом и технологическом ответе Европы на доминирование компании Starlink Илона Маска, отмечает издание.

По его информации, выступление Макрона, состоявшееся в прошлом месяце, стало "публичной поддержкой закулисных инициатив", направленных на то, чтобы крупнейшие телекоммуникационные компании ЕС начали активно осваивать технологию прямой связи со спутником (direct-to-device) - передачу мобильного сигнала непосредственно со спутников на телефоны.

Министры связи стран ЕС во вторник обсуждали в Ирландии законодательную инициативу, которая могла бы упростить доступ ведущих европейских операторов к спутниковым частотам.

"Этот план предполагает объединение усилий Deutsche Telekom, Orange, Vodafone и Telefónica для получения критически важных и востребованных частот, которые станут доступны в следующем году. Европейская комиссия рассматривает новую процедуру распределения, предусматривающую резервирование частот именно за европейскими компаниями", - пишет Politico со ссылкой на осведомленные о ходе переговоров источники.

"Мы рассматриваем такую возможность", - заявил изданию исполнительный директор французской телекоммуникационной группы Orange Микаэль Траббиа, отказавшись от подробных комментариев. Он добавил, что в Европе не хотят, "чтобы на рынке доминировал один игрок".

Компания Vodafone отказалась от комментариев, а Deutsche Telekom и Telefónica не ответили на запросы редакции.

"Будущее космической отрасли привлекает все больше внимания в Европе, поскольку геополитические конфликты повышают ее стратегическую значимость, а требования безопасности и технологический прогресс открывают новые возможности для бизнеса", - делает вывод Politico.