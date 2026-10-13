В ЕС сообщили об открытии двух переговорных кластеров о вступлении Украины в Евросоюз

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил во вторник, что сделан еще один шаг в процессе вступления Украины в Европейский союз - открыты два переговорных кластера: "внутренний рынок" и "конкурентоспособность и инклюзивный рост".

"Сегодня мы достигли еще одного важного этапа на пути Украины к членству в ЕС. Ирландское председательство твердо намерено продвигать процесс вступления Украины в Европейский союз", - заявил министр по европейским делам и обороне председательствующей в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн.

Кластер "внутренний рынок" охватывает политику ЕС, касающуюся свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также общие правила в сферах конкуренции, финансовых услуг, корпоративного права и защиты прав потребителей, пояснили в совете.

Другой кластер относится к экономической конкурентоспособности и росту, включая налогообложение, экономическую и валютную политику, промышленность, цифровую трансформацию, занятость, образование, научные исследования и таможенное дело.

В ЕС также напомнили, что "процесс вступления основан на оценке конкретных достижений". Мониторинг прогресса в гармонизации украинского законодательства с правом ЕС и во внедрении соответствующих европейских стандартов будет продолжаться на протяжении всего переговорного процесса.

В коммюнике Совета ЕС отмечается, что принятое решение последовало за открытием в июле 2026 года переговоров по кластеру "внешние связи".

Кластеры представляют собой основные тематические группы в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС, определяющие параметры приведения законодательств стран-кандидатов в соответствие с правом ЕС в данных сферах.

Кластеры подразделяются на главы, соответствующие различным направлениям политики, являющимся предметом переговоров.

После введения в 2020 году пересмотренной методологии переговоров о вступлении кандидатов в ЕС переговорные главы были разделены на 6 тематических кластеров: основополагающие принципы ("основы"); внутренний рынок; конкурентоспособность и инклюзивный рост; "зеленая" повестка и устойчивая взаимосвязанность; ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения; внешние связи.

После решения Совета ЕС от 13 октября 2026 года для Украины открыто четыре переговорных кластера из шести: основы, внешние отношения, внутренний рынок, конкурентоспособность и инклюзивный рост.