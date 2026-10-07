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Постпреды ЕС согласовали открытие двух переговорных кластеров с Украиной и Молдавией

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС в среду согласовали открытие еще двух переговорных кластеров для Украины и Молдавии, сообщают европейские СМИ.

Планируется, что официально переговорный процесс по этим кластерам, внутреннему рынку и конкурентоспособности, начнется 13 октября.

Ранее в октябре Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что власти Венгрии согласились снять вето с этой части переговоров с Украиной.

Процесс обсуждения кандидатур на вступление в ЕС делится на главы, объединенные в тематические кластеры. В случае с Украиной главы, посвященные переговорам, разделили на шесть тематических кластеров: "Основы", "Внутренний рынок", "Конкурентоспособность и инклюзивный экономический рост", "Зеленый курс" и устойчивая взаимосвязь"; "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность"; "Внешние отношения". Эти тематические направления делятся на 33 главы.

Договором о ЕС предусмотрено, что все 27 государств-членов должны дать согласие по каждому этапу процесса вступления.

ЕС Украина Молдавия
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Постпреды ЕС согласовали открытие двух переговорных кластеров с Украиной и Молдавией

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