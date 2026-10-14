Хуситы сообщают о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Представитель йеменских повстанцев хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло очередной ракетный удар по Международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии.

"Наши вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой по Международному аэропорту имени короля Халида, и мы зафиксировали прямое точное попадание", - написал он в соцсети X.

Саудовская сторона пока не комментировала эти утверждения.