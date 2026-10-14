Поиск

Хуситы сообщают о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Представитель йеменских повстанцев хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло очередной ракетный удар по Международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии.

"Наши вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой по Международному аэропорту имени короля Халида, и мы зафиксировали прямое точное попадание", - написал он в соцсети X.

Саудовская сторона пока не комментировала эти утверждения.

Хроника 28 февраля – 14 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Эр-Рияд Саудовская Аравия Яхья Сари
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 14 октября

Рэпер Navai задержан в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков

Дмитриев не исключил трудностей с поставками в США российского дизеля

Brent подорожала до $106,39 за баррель

Рютте не ответил прямо на вопрос о возможности перекрытия Финского залива для судов РФ

 Рютте не ответил прямо на вопрос о возможности перекрытия Финского залива для судов РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3896 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов