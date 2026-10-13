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Около 4,3 тыс. человек скончались в ДР Конго в результате заражения вирусом Эбола

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Число скончавшихся вследствие заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) превысило 4,3 тыс. человек, более 9 тыс. человек заразились вирусом, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Согласно информации властей ДРК, от заболевания скончались 4 381 человек, подтверждены 9 066 случаев заражения.

В конце сентября сообщалось о 3,9 тыс. умерших и 8 тыс. зараженных.

Рост смертности вызвал беспокойство у медицинских работников и властей государства. При этом отмечается, что значительная часть зарегистрированных случаев смерти приходится на пациентов, умерших вне медицинских учреждений.

Вспышка эпидемии лихорадки Эбола была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури. Затем она распространилась на другие провинции страны, а также на граничащую с ними Уганду. В конце августа во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что в Уганде заболевание больше не распространяется.

В ВОЗ признали вспышку самой быстрорастущей в истории и заявили, что она имеет все шансы превзойти по масштабам крупнейшую эпидемию десятилетней давности, унесшую тогда более 11 тыс. жизней.

ДР Конго ВОЗ Эбола
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