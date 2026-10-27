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Более 10 тыс. человек заразились Эболой в ДР Конго, половина из них умерли

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. случаев заражения лихорадкой Эбола зарегистрировали в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на власти страны.

Согласно информации министерства здравоохранения ДРК, вирусом заразились 10 060 человек, из них более 5 тыс. скончались. Ранее сообщалось о 4,3 тыс. летальных исходов и около 9 тыс. зараженных.

Вспышка эпидемии лихорадки Эбола была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури. Случаи заболевания вирусом также были зафиксированы в соседних Кении, Нигерии и Уганде.

В конце августа во Всемирной организации здравоохранения объявили, что в Уганде заболевание больше не распространяется.

ДР Конго Эбола
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