Хуситы заявили, что Саудовская Аравия за сутки нанесла 104 удара по Йемену

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Представитель военного командования хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил, что за последние сутки саудовская авиация и наземные силы нанесли более 100 авиационных и ракетных ударов по различным районам Йемена, поразив объекты гражданской инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

"За минувшие сутки саудовская авиация нанесла 104 авиационных и ракетных удара, целью которых стали объекты гражданской инфраструктуры в столице Сане, а также в провинциях Дамар, Таиз, Амран, Лахдж, Эль-Джауф, Мариб, Саада и Ходейда. Атаки осуществлялись с применением самолетов F-15 и Typhoon, поднявшихся с авиабаз Хамис-Мушайт и Таиф, а также путем ракетных обстрелов со стороны Наджрана, что привело к гибели и ранениям мирных жителей", - сообщил Сари в соцсети X.

Бригадный генерал добавил, что с учетом этих атак общее число авиационных и ракетных ударов, нанесенных Саудовской Аравией с момента последней эскалации конфликта, достигло 2 тыс. 281.

Тем временем в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде в результате падения обломков двух перехваченных ракет пострадали четыре человека, также были повреждены 15 жилых домов.

"Падение обломков, образовавшихся в результате перехвата двух крылатых ракет над Эр-Риядом, привело к ранениям четырех человек и незначительному материальному ущербу, затронувшему 15 жилых домов", - сообщила Служба гражданской обороны Саудовской Аравии в соцсети X.