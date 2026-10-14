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Что случилось этой ночью: среда, 14 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 180 беспилотников, летевших на столицу с вечера вторника. Аэропорты Московского авиаузла в течение ночи не обслуживали рейсы. В 06:43 они возобновили работу. Всего над Московским регионом было уничтожено 493 БПЛА.

- В Саратовской области в результате атаки БПЛА погиб человек, повреждено несколько жилых домов.

- Хуситы заявили, что Саудовская Аравия за последние сутки нанесла более 100 авиационных и ракетных ударов по Йемену, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

- Власти Кубани ввели режим повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атаки безэкипажных катеров у побережья Черного моря.

- МИД Ирана вызвал посла Великобритании в Тегеране и потребовал от Лондона доказательств участия Исламской Республики в инциденте у базы Фэрфорд.

- Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia сохраняют большой интерес к российскому рынку и, возможно, изучают пути возвращения, сообщил посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ.

- Британский премьер Энди Бернем в среду примет президента Украины Владимира Зеленского. В ходе встречи он сообщит, что Лондон ускорит поставки Киеву легких многоцелевых ракет Martlet, сообщила канцелярия премьер-министра.

- Папа римский Лев XIV перенес операцию по удалению небольшого уплотнения в легочной ткани, у него подтвердилась аденокарцинома легкого.

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