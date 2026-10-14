ВМС США обеспечили прохождение через Ормуз танкеров с 19 млн баррелей нефти

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американские военно-морские силы в минувшие сутки обеспечили прохождение через Ормузский танкеров, которые везли более 19 млн баррелей нефти, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы США и их региональные партнеры полностью контролируют Ормузский пролив. Буквально вчера американские военные оказали содействие партнерам из стран Персидского залива в транспортировке через пролив более 19 млн баррелей сырой нефти", - говорится в сообщении.

При этом в CENTCOM в очередной раз опровергли утверждение командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), что Ормузский пролив находится под контролем его сил. Он также заявил, что любые приближающиеся к Ирану военные корабли ВМС США будут потоплены.

"У командующего ВМС КСИР нет военно-морского флота", - подчеркнули американские военные.