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В КСИР сообщили о подрыве контейнеровоза на мине в Ормузском проливе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в среду заявили о том, что контейнеровоз столкнулся с миной при попытке пройти через запрещенную Тегераном для коммерческого судоходства зону в Ормузском проливе.

"Контейнеровоз, перевозивший контрабанду, подорвался на мине и загорелся, пытаясь пройти через опасный и запрещенный участок Ормузского пролива", - приводит агентство Mehr заявление КСИР.

В Корпусе отметили, что судно затонуло из-за сильного пожара в южных водах пролива. Оно перевозило 2,5 тыс. контейнеров, их содержимое не уточняется.

Местным жителям рекомендовано соблюдать осторожность при прохождении этого маршрута, чтобы не врезаться в плавающие на воде контейнеры.

КСИР неоднократно предупреждал об опасности использования южного маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.

Хроника 28 февраля – 14 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран Ормузский пролив
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