Великобритания планирует ускорить поставки Украине легких многоцелевых ракет Martlet

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем примет президента Украины Владимира Зеленского на Даунинг-стрит в среду; в ходе встречи он сообщит, что Лондон ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет британского производства Martlet (LMM).

"Мой призыв к украинскому народу предельно ясен: мы с вами столько, сколько потребуется, и мы будем оказывать вам еще более масштабную и оперативную поддержку", - цитирует заявление Бернема канцелярия премьер-министра.

В частности, Великобритания заявила, что ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет британского производства Martlet (LMM).

Кроме того, Лондон поставит Киеву зенитные ракеты на сумму 45 млн фунтов стерлингов.

"Великобритания уже выделила 1,6 млрд фунтов стерлингов на поставку более 5 тыс. ракет LMM Украине в течение следующих четырех лет и ускорит выделение 10 млн фунтов стерлингов из пакета в 45 млн фунтов стерлингов на ракеты, о которых было объявлено сегодня", - сообщили в канцелярии.

Премьер-министр также поручил министрам разработать дополнительные пакеты санкций, военной помощи и финансовых мер для оказания срочной поддержки Киеву в ближайшие недели.

Параллельно Бернем и его министры будут призывать партнеров ввести полный запрет международных морских перевозок российского сжиженного природного газа, отметили в офисе британского премьера.