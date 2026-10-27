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Хуситы заявили об ударе по зданию минобороны Саудовской Аравии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы во вторник заявили, что нанесли удары с воздуха по столице Саудовской Аравии, сообщают арабские СМИ.

Согласно их утверждению, атаке подверглось, в частности, здание саудовского министерства обороны в Эр-Рияде.

Повстанцы утверждают, что с помощью беспилотника атаковали также Международный аэропорт "Абха" на юго-западе Саудовской Аравии.

Кроме того, хуситы указали, что им удалось отразить наступление проправительственных сил Йемена при поддержке Саудовской Аравии в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Власти Саудовской Аравии пока не комментировали это заявление.

Королевство возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. Хуситы отвечают ударами по объектам саудовской инфраструктуры.

Йемен Саудовская Аравия
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