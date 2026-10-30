В НАТО заявили, что Украина продолжает получать оплаченное Европой оружие из США

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Украина по-прежнему получает американские вооружения, включая ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупкам союзниками НАТО оружия у США, заявил в пятницу верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

"Все доставляется. Кстати, у нас только что были поставки на прошлой неделе. Я не буду вдаваться в детали по поводу количества ракет, но все идет", - приводит Bloomberg его слова.

Он заверил, что альянс не задерживают передачу каких-либо грузов, которые оплатили страны Европы, и что внесли в списки PURL. По его словам, проблем с платежами не возникало.

Гринкевич добавил, что НАТО продолжает работать над будущими поставками через PURL.

В октябре The Washington Post сообщало со ссылкой на источники, что американская администрация не одобрила передачу третьими странами Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, в которых та остро нуждается. Но шеф Пентагона Пит Хегсет продолжает одобрять некоторые виды американской помощи Украине.

Вашингтон сохраняет за собой право контроля над производимым в США оружием, оно поставляется за границу в рамках соглашения, по которому его передача другим странам требует одобрения американской стороны, отмечала газета.

На этой неделе Кристиан Виганд, официальный представитель главы европейской дипломатии Каи Каллас, заявила, что государства ЕС и его партнеры должны выделить Украине ракеты для ЗРК Patriot из своих запасов.