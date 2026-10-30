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Литва опровергла давление США в вопросе снятия санкций с белорусского хлоркалия

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс отрицает, что страна находится под давлением со стороны США с целью возобновления экспорта белорусских калийных удобрений через Клайпедский порт.

"Никто на нас особо не давит, я не чувствовал давления со стороны наших стратегических партнеров в Америке. Думаю, это скорее закулисные переговоры, возможно, попытка оценить настроения и реакцию стран Европейского союза, включая Литву", - сказал Синкявичюс в пятницу журналистам, его цитирует портал Lrytas.

По его словам, Литва как независимая страна проводит собственную политику, понимает угрозы и причины существования санкций. "Советы полезны, просьбы полезны, но мы сами принимаем решения и пока не планируем никаких изменений в санкционной политике", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, ранее издание Politico опубликовало информацию со ссылкой на чиновников Евросоюза, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Литву, чтобы та отменила в отношении Белоруссии санкции ЕС, касающиеся калийных удобрений.

Также сообщалось, что ранее в США через российский порт в Санкт-Петербурге была доставлена первая партия белорусских калийных удобрений, ведется подготовка к отгрузке следующей.

В марте США исключили "Беларуськалий" и его трейдера "Белорусскую калийную компанию" (БКК) из SDN List, куда компании были добавлены в августе 2021 года.

С 1 февраля 2022 года правительство Литвы расторгло договор с "Беларуськалием" на транзит хлоркалия через порт Клайпеды, который традиционно переваливал практически весь годовой объем экспорта белорусского хлоркалия – 10-11 млн тонн. Вследствие этого Белоруссия начала экспортные поставки через порты России, также ведется поставка минудобрений в Китай по железной дороге.

"Беларуськалий" является крупнейшим производителем хлоркалия в Белоруссии. До введения западных санкций предприятие экспортировало 10-11 млн тонн хлоркалия в год через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышала 20%. В настоящее время основное производство "Беларуськалия" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.

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