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Военные Омана эвакуировали 25 человек с горящего судна в Ормузском проливе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Силы ВМС Омана спасли членов экипажа судна, которое подверглось обстрелу в Ормузском проливе, сообщает в пятницу Центр морской безопасности Омана.

"Военно-морские силы Омана эвакуировали 25 членов экипажа торгового судна", - говорится в заявлении центра в социальной сети X.

Отмечается, что речь идет о нефтяном танкере Riti, шедшем под флагом Панамы. Судно попало под удары, после чего на борту начался пожар.

Ранее в пятницу в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявили о возгорании на борту двух танкеров, шедших через Ормузский пролив. Их названия не уточнялись.

КСИР неоднократно предупреждал об опасности использования южного маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем сил Ирана.

Оман КСИР Иран Ормузский пролив
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