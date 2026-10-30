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ЕЭК продлила антидемпинговые пошлины на грузовые шины из Китая до 13 февраля

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в очередной раз, теперь до 13 февраля 2027 года, продлила антидемпинговую пошлину в отношении происходящих из Китая грузовых шин на время проведения повторного расследования. Решение коллегии ЕЭК опубликовано на сайте комиссии.

Ранее в марте этого года действие пошлины в связи с продолжением расследования уже продлевалось до 13 ноября 2026 года.

Антидемпинговая мера в отношении грузовых шин из КНР была введена в 2015 году и несколько раз пролонгировалась, последний раз - в 2021 году до 28 июня 2026 года. В 2023 году она была распространена также на колеса в сборе. Размер антидемпинговой пошлины в рамках этой меры варьируется от 14,79% до 35,35% таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.

В ноябре 2025 года за полгода до истечения действия пошлины ЕЭК начала повторное расследование в отношении грузовых шин из Китая. Инициаторами выступили белорусское ОАО "Белшина", российские АО "Омскшина", АО "Кордиант" и ООО "Нижнекамский завод грузовых шин", а также поддержавшие их заявление АО "Производственное объединение "Алтайский шинный комбинат" и казахстанская Tengri Tyres.

По ранее опубликованному мнению заявителей, прекращение действия антидемпинговой меры может привести к продолжению демпингового импорта на фоне сокращения спроса внутри ЕАЭС (по данным компаний-заявителей, на 15% с апреля 2024 года по март 2025 года) и загрузки производственных мощностей (на 6%). При этом даже с учетом применения антидемпинговых пошлин цена импортных китайских грузовых шин оставалась ниже средневзвешенной цены на аналогичную продукцию производства ЕАЭС.

ЕЭК Китай
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