Еврокомиссия создает консультативную группу по чрезвычайным ситуациям

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу о создании консультативной группы PreparEU по вопросам готовности Европы к стихийным бедствиям.

"Поскольку изменение климата приводит к учащению экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий, Европа готова прийти на помощь. Нам необходимо мыслить масштабнее и учиться быстрее. Именно поэтому мы объединяем самых опытных европейских пожарных и специалистов экстренных служб, чтобы использовать их знания для повышения уровня готовности Европы", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "речь идет обо всем: от улучшения координации между гражданскими и военными структурами до обеспечения необходимым оборудованием и ресурсами; эксперты разработают конкретные предложения, которые сделают систему гражданской защиты ЕС еще более эффективной".

О планах создания этой группы глава ЕК объявила в своем докладе в Европейском парламенте о состоянии Евросоюза 16 сентября 2026 года.

В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что в задачи консультативной группы входит предоставление стратегических рекомендаций председателю Европейской комиссии, а также члену ЕК по антикризисному управлению Адже Лябиб. Рекомендации будут касаться наиболее эффективных способов реагирования на растущие риски стихийных бедствий, включая экстремальные погодные явления и лесные пожары.

В состав группы войдут 11 высококвалифицированных экспертов в области гражданской защиты и управления кризисными ситуациями в ЕС, а также шесть ученых и представителей академических кругов из различных государств-членов Евросоюза.

"Консультативная группа проанализирует имеющиеся у государств-членов Евросоюза возможности в рамках Механизма гражданской защиты ЕС и (его спасательной - ИФ) системы rescEU. Эксперты изучат краткосрочные и долгосрочные последствия природных угроз, таких как экстремальные погодные явления и лесные пожары, а также технологические и другие возникающие риски", - говорится в сообщении ЕК.