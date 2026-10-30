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Коалиционные силы сообщили, что сбили запущенную хуситами баллистическую ракету

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией объявили, что перехватили баллистическую ракету, запущенную хуситами в направлении граничащих с Йеменом юго-западных саудовских административных округов.

"Силы ПВО перехватили баллистическую ракету, запущенную хуситами в сторону Южного региона Саудовской Аравии", - написал в пятницу представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети X.

Представители хуситов пока не прокомментировали сообщения о пуске ракеты по Саудовской Аравии.

Ранее в пятницу коалиция сообщила об уничтожении БПЛА близ города Мекки на западе королевства.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

Южный регион Саудовской Аравии включает в себя административные округа Наджран, Джизан и Асир.

хуситы Саудовская Аравия Йемен
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