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Канада присоединится к помощи ЕС Украине, выделив 500 млн евро

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Канада выделит Украине 500 млн евро в рамках плана ЕС выдать Киеву кредит в размере 90 млрд евро, заявил в пятницу премьер-министр Канады Марк Карни.

"Короткий ответ - 500 млн евро. Это будет наше первоначальное участие. Это очень важный и эффективный механизм", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько средств выделит Канада в рамках кредита.

Ранее в пятницу сообщалось, что Еврокомиссия утвердила предложение Совету ЕС одобрить предоставление Украине оставшейся части кредита в размере 45 млрд евро на 2027 год.

Совет ЕС принял 23 апреля решение о выделении Украине в 2026-2027 годах кредита в 90 млрд евро. Тогда совет пояснил, что это решение позволит Еврокомиссии начать выплаты во втором квартале 2026 года.

Канада Украина ЕС
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