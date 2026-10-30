Канада и ЕС в ближайшие месяцы договорятся о форме партнерства

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в пятницу, что в ближайшие месяцы Канада и Евросоюз согласуют форму дальнейшего сотрудничества.

"В ближайшие месяцы мы определим суть и масштаб этой новой формы сотрудничества", - заявил он журналистам по итогам саммита ЕС-Канада.

"Мы работаем над укреплением нашего партнерства, но без вступления в ЕС", - заявил Карни.

Премьер пояснил, что речь, по его мнению, пойдет о статусе ассоциированного члена ЕС, однако детали подобного формата сотрудничества еще нужно проработать. Карни выразил надежду, что это удастся сделать к июню 2027 года.

"Нам нужна максимально полная форма партнерства, но не вступление в ЕС. Это продиктовано нашим географическим расположением", - сказал Карни.

Ранее ряд стран ЕС выступил против идеи Еврокомиссии сделать Канаду ассоциированным членом интеграционного объединения. В настоящее время статуса ассоциированного члена в Евросоюзе не существует. Пока неясно, какие могут быть права и полномочия у страны, претендующей на такую форму сотрудничества.