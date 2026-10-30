Поиск

Канада и ЕС в ближайшие месяцы договорятся о форме партнерства

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в пятницу, что в ближайшие месяцы Канада и Евросоюз согласуют форму дальнейшего сотрудничества.

"В ближайшие месяцы мы определим суть и масштаб этой новой формы сотрудничества", - заявил он журналистам по итогам саммита ЕС-Канада.

"Мы работаем над укреплением нашего партнерства, но без вступления в ЕС", - заявил Карни.

Премьер пояснил, что речь, по его мнению, пойдет о статусе ассоциированного члена ЕС, однако детали подобного формата сотрудничества еще нужно проработать. Карни выразил надежду, что это удастся сделать к июню 2027 года.

"Нам нужна максимально полная форма партнерства, но не вступление в ЕС. Это продиктовано нашим географическим расположением", - сказал Карни.

Ранее ряд стран ЕС выступил против идеи Еврокомиссии сделать Канаду ассоциированным членом интеграционного объединения. В настоящее время статуса ассоциированного члена в Евросоюзе не существует. Пока неясно, какие могут быть права и полномочия у страны, претендующей на такую форму сотрудничества.

Марк Карни Канада ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хакеры из КНДР могут стоять за взломом криптобиржи Binance

 Хакеры из КНДР могут стоять за взломом криптобиржи Binance

РФ и США начали согласование точной даты переговоров в Абу-Даби

Мелания Трамп сообщила об эвакуации более 750 жителей из Алешек

Еврокомиссия утвердила проект решения по финансированию Украины в 2027 году

РСТ отметил рост интереса китайских туристов к Арктике и Пушкину

Мелания Трамп отметила соответствие происходящего в Алешках достигнутым договоренностям

 Мелания Трамп отметила соответствие происходящего в Алешках достигнутым договоренностям
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4014 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12688 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов