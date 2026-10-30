Глава МИД Японии обсудил с Лавровым вопрос о судьбе задержанного в РФ японца

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на встрече в Атланте с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал освободить задержанного в Сахалинской области японского подданного, заявили в пятницу в Токио.

"Министр Мотэги инициировал обсуждение ряда двусторонних вопросов, касающихся Японии и России. В частности, речь идет о задержании японского подданного в Сахалинской области. Министр Мотэги решительно потребовал освободить этого человека", - говорится в сообщении МИД Японии в соцсети X.

В нем указывается, что министры обменялись мнениями и по международным вопросам. "Мотэги вновь призвал Россию предпринять позитивные действия для достижения справедливого и долгосрочного мира на Украине", - отмечают в японском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении указывается, что оба министра договорились поддерживать контакты, "несмотря на сложности в отношениях Японии и России".

Журналиста газеты "Хоккайдо Симбун" Имаи Юки задержали в октябре в Сахалинской области. По данным ФСБ, он собирал сведения об обороноспособности РФ. Фигурант был помещен под стражу в Москве.