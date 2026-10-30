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Индийская ракета вывела на орбиту навигационный спутник

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель GSLV-F18 в пятницу успешно вывела на орбиту навигационный спутник IRNSS-1L (NVS-03), сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Аппарат массой 2250 кг пополнит группировку независимой Индийской региональной навигационной спутниковой системы. Данная группировка предназначена для предоставления точных данных о местоположении, навигации и времени пользователям как на территории Индии, так и в регионе, простирающемся примерно на 1500 км за пределы индийских границ. Она обеспечивает Индии альтернативу системе GPS и используется как в военных, так и в гражданских целях. Система, спутники которой находятся на геосинхронной орбите, эксплуатируется правительством Индии.

NVS-03 - третий спутник в составе навигационной системы нового поколения, призванной обеспечить непрерывность навигационных услуг.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии, в 23:51 по местному времени (в 21:21 по Москве).

ISRO Индия
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