В CENTCOM опровергли уничтожение американского беспилотного катера в Ормузском проливе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Утверждение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) об уничтожении в пятницу американского военного морского беспилотника в Ормузском проливе является ложным, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Это утверждение ложно - как и многие другие заявления КСИР, прозвучавшие на этой неделе. Все американские военные надводные беспилотные аппараты на Ближнем Востоке находятся на месте", - говорится в заявлении.

Указывается, что они входят в эскадру современных морских дронов, патрулирующих Ормузский пролив и обеспечивающих поддержку оборонительного рубежа командования.