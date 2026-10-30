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В CENTCOM опровергли уничтожение американского беспилотного катера в Ормузском проливе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Утверждение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) об уничтожении в пятницу американского военного морского беспилотника в Ормузском проливе является ложным, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Это утверждение ложно - как и многие другие заявления КСИР, прозвучавшие на этой неделе. Все американские военные надводные беспилотные аппараты на Ближнем Востоке находятся на месте", - говорится в заявлении.

Указывается, что они входят в эскадру современных морских дронов, патрулирующих Ормузский пролив и обеспечивающих поддержку оборонительного рубежа командования.

Хроника 28 февраля – 30 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР США Ормузский пролив
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