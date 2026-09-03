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Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с РФ до конца 2028 г.

Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с РФ до конца 2028 г.
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии одобрило предложение министерства внутренних дел продлить действие закона о временных мерах по борьбе с несанкционированным въездом (его также называют законом о безопасности границ - ИФ) до 31 декабря 2028 года, сообщила в четверг пресс-служба МВД.

"Закон призван противодействовать давлению, направленному на Финляндию, укрепить безопасность границ и подготовиться к наиболее серьезным ситуациям несанкционированного въезда", - говорится в пресс-релизе.

"Финляндия обеспечит безопасность границ решительными мерами. С помощью закона о безопасности границ мы подготовили пограничные власти к эффективным действиям в наиболее серьезных ситуациях несанкционированного въезда", - приводятся слова министра внутренних дел Мари Рантанен.

"Изменений в содержании закона не предлагается. Угроза несанкционированного въезда на восточной границе Финляндии остается высокой. По информации и оценке Пограничной службы, ситуация существенно не изменилась с 2025 года, когда действие закона было в последний раз продлено", - отмечает МВД.

Власти Финляндии с 2023 года неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на границе с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как организованные Россией "гибридные атаки" и как угрозу безопасности.

Первоначально граница закрывалась на основании распоряжений правительства. 22 июля 2024 года в стране вступил в силу закон о временных мерах по борьбе с несанкционированным въездом, который действовал в течение года. В 2025 году срок действия закона был продлен до 31 декабря 2026 года.

Представители финских властей неоднократно заявляли, что граница с Россией будет закрыта "до особого распоряжения".

Финляндия
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