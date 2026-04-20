Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о том, что начиная с июня 2026 года не будет принимать небиометрические паспорта, выданные Российской Федерацией, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Цель решения - обеспечить максимальную надежность проездных документов. Министерство иностранных дел рекомендует заявителям на визу и вид на жительство заранее подготовиться к вступлению в силу этого решения", - говорится в сообщении.

С 1 июня по 31 декабря 2026 года вводится переходный период, в течение которого будут приниматься небиометрические паспорта, выданные Россией и содержащие действующую визу, выданную Финляндией до 1 июня 2026 года. Кроме того, в течение переходного периода Финляндия будет принимать небиометрические паспорта, содержащие действующую визу или вид на жительство, выданные другим государством-членом ЕС или страной Шенгенской зоны до 1 июня 2026 года.

Подавать заявления на визу владельцам биометрических паспортов рекомендуется начиная с мая 2026 года.

При этом Финляндия продолжит принимать небиометрические паспорта, в том числе и после переходного периода, у лиц моложе 18 лет; владельцев вида на жительство в Финляндии, выданного до 1 июня 2026 года, а также в индивидуальном порядке у лиц, подающих заявление на въезд или проживание в стране по особой причине.

Как отмечает МИД, Финляндия ограничила въезд граждан России решениями Государственного совета в 2022 и 2023 годах: несущественные поездки в Финляндию и через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны временно запрещены.