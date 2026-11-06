Поиск

В Израиле лидер оппозиции Айзенкот готов сформировать правительство в условиях кризиса

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Израиле Гади Айзенкот, лидер оппозиционной партии "Яшар!", занявшей второе место на парламентских выборах, заявил, что он с партнерами ведет работу над формированием нового правительства как можно скорее, поскольку страна находится в серьезном кризисе. Об этом пишет The Times of Israel.

"За последние дни я и мои партнеры прорабатывали план формирования правительства для действий в чрезвычайной ситуации национального масштаба", - сообщил он.

Нынешнее же правительство, по его мнению, "несет угрозу для самого существования израильской демократии, не меньше". "И это происходит, пока продолжаются боевые действия на фронтах войны (...) Израиль - уже в эпицентре опасного дипломатического цунами", - считает Айзенкот.

По данным The Times of Israel, президент Израиля Ицхак Герцог может предоставить в это воскресенье мандат Айзенкоту на формирование правительства.

Айзенкот подчеркнул, что к коалиции может присоединиться любая партия, разделяющая четыре принципа: признание демократической и еврейской основы Государства Израиль; приверженность ценностям Декларация независимости Государства Израиль; обязательная служба для всех в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ); признание движения ХАМАС террористической и обязательства по ликвидации его структур управления и военного потенциала.

Он отметил, что нужно предотвратить новый раунд выборов в Израиле и не позволить премьер-министру Биньямину Нетаньяху сохранить свой пост. Айзенкот напомнил, что продолжение полномочий Нетаньяху поддерживает 46 депутатов; тогда как 74 депутата отказали премьеру в доверии. Айзенкот уточнил, что 67 депутатов выступают за формирование им новой правящей коалиции.

На парламентских выборах в Израиле 27 октября больше всех мест набрала партия Нетаньяху "Ликуд", ее кандидаты получили 27 мандатов. Союзники "Ликуда" завоевали 26 мест. Оппоненты Нетаньяху - партия "Яшар!" бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛ Айзенкота получила 21 мандат, а другие оппозиционные партии этого блока - 27.

Израиль Ицхак Герцог ЦАХАЛ Гади Айзенкот Биньямин Нетаньяху Яшар!
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 6 ноября

WSJ сообщила, что у хуситов стали спрашивать разрешение пройти через Красное море

Котировки Brent завершают неделю рекордным падением с 2020 года

Британские и ирландские СМИ получили угрозы о минировании

 Британские и ирландские СМИ получили угрозы о минировании

Пятая часть семенного картофеля Финляндии сгорела при пожаре

 Пятая часть семенного картофеля Финляндии сгорела при пожаре

МИД Финляндии готовят новые ограничения на въезд в страну для россиян

 МИД Финляндии готовят новые ограничения на въезд в страну для россиян

Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Японии

СМИ сообщили о приостановке Финляндией изъятия российских госактивов

 СМИ сообщили о приостановке Финляндией изъятия российских госактивов

Fox News узнал о возможном возобновлении ударов США по Ирану 9 ноября

 Fox News узнал о возможном возобновлении ударов США по Ирану 9 ноября

В Москве фиксируют неготовность европейцев обсуждать систему безопасности
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4082 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12810 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 461 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов