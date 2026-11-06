В Израиле лидер оппозиции Айзенкот готов сформировать правительство в условиях кризиса

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Израиле Гади Айзенкот, лидер оппозиционной партии "Яшар!", занявшей второе место на парламентских выборах, заявил, что он с партнерами ведет работу над формированием нового правительства как можно скорее, поскольку страна находится в серьезном кризисе. Об этом пишет The Times of Israel.

"За последние дни я и мои партнеры прорабатывали план формирования правительства для действий в чрезвычайной ситуации национального масштаба", - сообщил он.

Нынешнее же правительство, по его мнению, "несет угрозу для самого существования израильской демократии, не меньше". "И это происходит, пока продолжаются боевые действия на фронтах войны (...) Израиль - уже в эпицентре опасного дипломатического цунами", - считает Айзенкот.

По данным The Times of Israel, президент Израиля Ицхак Герцог может предоставить в это воскресенье мандат Айзенкоту на формирование правительства.

Айзенкот подчеркнул, что к коалиции может присоединиться любая партия, разделяющая четыре принципа: признание демократической и еврейской основы Государства Израиль; приверженность ценностям Декларация независимости Государства Израиль; обязательная служба для всех в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ); признание движения ХАМАС террористической и обязательства по ликвидации его структур управления и военного потенциала.

Он отметил, что нужно предотвратить новый раунд выборов в Израиле и не позволить премьер-министру Биньямину Нетаньяху сохранить свой пост. Айзенкот напомнил, что продолжение полномочий Нетаньяху поддерживает 46 депутатов; тогда как 74 депутата отказали премьеру в доверии. Айзенкот уточнил, что 67 депутатов выступают за формирование им новой правящей коалиции.

На парламентских выборах в Израиле 27 октября больше всех мест набрала партия Нетаньяху "Ликуд", ее кандидаты получили 27 мандатов. Союзники "Ликуда" завоевали 26 мест. Оппоненты Нетаньяху - партия "Яшар!" бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛ Айзенкота получила 21 мандат, а другие оппозиционные партии этого блока - 27.