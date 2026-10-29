В Израиле лидер оппозиции заподозрил Нетаньяху в попытке затянуть оглашение итогов выборов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Израиле лидер оппозиционного блока и партии "Яшар", бывший начальник Генштаба армии Гади Айзенкот полагает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху использует расследование о возможном зарубежном вмешательстве в парламентские выборы, чтобы отсрочить объявление их итогов, пишет The Times of Israel.

Айзенкот сказал, что считает неприемлемой попытку Нетаньяху использовать новое, не завершенное пока что расследование, чтобы препятствовать объявлению официальных результатов выборов.

"Израиль должен обеспечить честность на выборах, помешать любым попыткам вмешательства, спекуляций и манипуляций. С другой стороны, политическим силам нельзя воспользоваться ситуацией и повлиять на сроки приведения к присяге 26-го состава Кнессета", - приводит Ynet слова Айзенкота.

Партия Нетаньяху "Ликуд" заподозрила Катар и Турцию в финансировании мер по повышению явки арабских избирателей на выборах. В связи с этим партия пожелала оспорить результаты голосования в населенных арабами регионах Израиля, где блок Нетаньяху потерял большинство.

Председатель ЦИК Израиля Ноам Сольберг ранее 29 октября потребовал от "Шин Бет" проверить информацию о предполагаемых случаях вмешательства из-за рубежа в парламентские выборы. Он заявил об этом после того, как глава спецслужбы Давид Зини сообщил ему крайне тревожную информацию.

The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщает, что расследование не повлияет на сроки публикации результатов.

При этом неизвестно, будут ли проводиться повторные выборы по итогам разбирательства. "Сначала нам нужно проверить, имело ли место вмешательство или нет, и установить, отражается ли оно на распределении мест в Кнессете", - отметил источник издания.

Он добавил, что расследование не помешает президенту Ицхаку Херцогу начать процесс формирования правящей коалиции и выбрать ее лидера.

После подсчета около 91% голосов, правящая коалиция во главе с Нетаньяху получает 53 места в парламенте, оппозиционная коалиция - 48 мест. Арабские партии "РААМ" и "Объединенный список" могут обеспечить себе 19 мест. Для получения большинства в парламенте требуется минимум 61 место.