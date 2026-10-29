Блок Нетаньяху обошел оппозицию после подсчета 100% голосов на выборах в Израиле

Он не смог получить большинство в парламенте

Биньямин Нетаньяху Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Коалиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обошла оппозицию по количеству мест в парламенте, однако не смогла получить большинство, сообщает Ynet в четверг после подсчета 100% голосов.

По данным ЦИК, блок Нетаньяху набирает 53 места в парламенте, оппозиционный блок – 48 мест, арабские партии – 19 мест.

Больше всех мест набрала партия Нетаньяху "Ликуд", они получили 27 мандатов.

Для большинства в израильском Кнессете необходимо получить как минимум 61 место.