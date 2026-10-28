В Израиле на выборах лидирует блок Нетаньяху

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Израиле на выборах в Кнессет блок правых партий во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху может получить большинство, сообщает The Times of Israel со ссылкой на избирком страны.

По данным комиссии, после подсчета 76,8% голосов блок Нетаньяху может занять 54 места в Кнессете (израильском парламенте), а оппозиция, возглавляемая бывшим начальником Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкотом, - 47.

Арабские партии ("РААМ" и "Объединенный список") могут обеспечить себе 19 мест.

Лидер демократов Яир Голан заявил, что блок Нетаньяху проигрывает парламентские выборы. Голан утверждает, что оппозиция вместе с арабскими партиями получает большинство мест в Кнессете: "Нетаньяху проиграл. Я знаю, как считать до 120. 65 больше чем 55. Так работает израильская демократия", - написал он в соцсети X.

Основные кандидаты на пост премьер-министра - Нетаньяху, баллотирующийся от правой партии "Ликуд", и Айзенкот, возглавляющий созданную им центристскую партию "Яшар".