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Авиакомпании в Европе могут получить новые письма с угрозами взрывов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Предполагаемые авторы писем, в которых говорилось о бомбах, якобы установленных на борту авиалайнеров в Европе, пообещали продолжить свою деятельность, сообщает Financial Times (FT).

"Это только начало. То, что произошло на этой неделе, - лишь малая часть того, что ожидает Европу в ближайшем будущем... Очень скоро мы будем взрывать ваши самолеты, круизные лайнеры, станции метро и поезда" - приводит издание отрывок из письма, полученного рядом европейских СМИ.

Автор письма утверждает, что он - один из руководителей группы, рассылавшей на этой неделе послания о риске взрывов на борту пассажирских самолетов. Эти предупреждения привели к многочисленным задержкам и отменам рейсов. В итоге бомб в самолетах саперы не обнаружили.

Кроме того, письма с угрозами взрывов в пятницу получили редакции таких СМИ, как RTE, Mediahaus, Virgin Media Television, Independent News Media и Sky News.

Ранее в ноябре, как сообщалось, кибератаке подверглась система охлаждения и заморозки в магазинах и продовольственных складах в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Швеции, Эстонии и Финляндии.

Власти европейских стран сообщили что пока неясно, стоят ли за всеми этими действиями одиночки или это была скоординированная массовая атака.

Люксембург Financial Times Бельгия Финляндия Эстония
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