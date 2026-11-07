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Парламент Парагвая объявил импичмент президенту страны Сантьяго Пенье

Парламент Парагвая объявил импичмент президенту страны Сантьяго Пенье
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Парагвая Сантьяго Пенья отстранен от власти по решению Сената: за импичмент проголосовали все 44 сенатора, сообщает в субботу Assiciated Press.

Решение принято спустя три дня после банкротства крупного банка Ueno Bank, спровоцировавшего финансовый и политический кризис. Временно исполняющим обязанности президента назначен бывший вице-президент Педро Аллиана, пост вице-президента занял сенатор Антонио Барриос.

Прокуратура Парагвая выдала ордер на арест Пеньи. Против него выдвинули уголовные обвинения в злоупотреблении доверием.

Ранее Пенья пытался подать в отставку, но сенат ее не принял.

Пенья стал вторым главой государства в истории Парагвая, отстраненным от власти таким образом, предыдущим в 2012 году был Фернандо Луго.

Педро Аллиана Сантьяго Пенья Фернандо Луго
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