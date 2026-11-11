Доходность японских госбондов растет вслед за US Treasuries

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций Японии повышается вслед за скачком аналогичного показателя для американских госбондов накануне после выхода данных по инфляции в США.

В ходе торгов в среду доходность 10-летних японских гособлигаций подскочила на 10,5 базисного пункта, до 2,795% годовых, сообщает Bloomberg. Показатель для пятилетних бумаг вырос на 9,5 б.п. до 2,195%, двухлетних госбондов – на 8,5 б.п. до 1,86%.

Во вторник доходность двухлетних US Treasuries взлетела на 18 б.п., максимальными темпами с апреля 2025 года.

Потребительские цены в Штатах в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в сентябре, сообщило во вторник министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Теперь участники рынка полностью уверены в том, что Федрезерв повысит ключевую процентную ставку на декабрьском заседании, при этом допускают вероятность, что повышение составит 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 б.п., по данным CME FedWatch.