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Доходность японских госбондов растет вслед за US Treasuries

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций Японии повышается вслед за скачком аналогичного показателя для американских госбондов накануне после выхода данных по инфляции в США.

В ходе торгов в среду доходность 10-летних японских гособлигаций подскочила на 10,5 базисного пункта, до 2,795% годовых, сообщает Bloomberg. Показатель для пятилетних бумаг вырос на 9,5 б.п. до 2,195%, двухлетних госбондов – на 8,5 б.п. до 1,86%.

Во вторник доходность двухлетних US Treasuries взлетела на 18 б.п., максимальными темпами с апреля 2025 года.

Потребительские цены в Штатах в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в сентябре, сообщило во вторник министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Теперь участники рынка полностью уверены в том, что Федрезерв повысит ключевую процентную ставку на декабрьском заседании, при этом допускают вероятность, что повышение составит 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 б.п., по данным CME FedWatch.

США Япония US Treasuries
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