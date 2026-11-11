Politico узнало о планах обсудить вопрос о территориях на переговорах в Абу-Даби

Подготовка к съемке брифинга российской делегации в Абу-Даби Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о территориях может стать основным во второй день на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, сообщает в среду европейское бюро Politico.

"В среду переговорщики должны перейти к крайне деликатному вопросу о территориях. В частном порядке американские чиновники, организовавшие встречу, говорят, что и Россия, и Украина продемонстрировали некоторую готовность к гибкости в вопросе о территориях", - пишет издание.

Кроме того, Politico, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что на переговорах обсуждался и вопрос об обмене пленными, консультации по нему еще не завершены.

Трехсторонние переговоры при посредничестве ОАЭ начались в Абу-Даби накануне.