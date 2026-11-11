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США добиваются подключения Европы к переговорам по Украине

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что считает нужным согласовать подключение европейской стороны к переговорам в Украине.

"Наша цель - добиться того, чтобы это стало многосторонним форматом", - сказал он на пресс-конференции в Абу-Даби, говоря о возможности участия Европы переговорном процессе.

По его словам, Соединенным Штатам "нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров".

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока в Кремле не видят возможный формат общения с представителями Евросоюза по украинскому вопросу.

"Конечно, на каком-то этапе наверняка об этом может пойти речь, но в настоящий момент мы слышим заявления европейцев, которые не свидетельствуют об их желании внести какой-то вклад в продвижение по мирному треку", - отметил он.

США Джаред Кушнер Абу-Даби Европа Украина
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